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السفارة الأمريكية في بيروت تعلق على ملف ترسيم الحدود بين لبنان والإحتلال

السفارة الأمريكية في بيروت تعلق على ملف ترسيم الحدود بين لبنان والإحتلال
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

علقت السفارة الأمريكية في بيروت على لقاء قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، برئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، آموس هوكشتاين.

العالم - لبنان

وعلى حسابها في "تويتر"، غردت السفارة الأمريكية لدى لبنان قائلة: "حيث هناك إرادة هناك وسيلة".

وأضافت: "إن اتفاقا على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان".

وتابعت: "لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين وقائد الجيش (اللبناني) جوزيف عون".

يذكر أنه التقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، آموس هوكشتاين.

والتقى الطرفان في حضور السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية.

من جانبه، أكد جوزيف عون لهوكشتاين أن "المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية (اللبنانية) في هذا الشأن".

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