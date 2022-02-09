شاهد..لقاء تنسيقي بين انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي

العالم - مراسلون

الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والعمل على تعزيز وتوحيد المواقف للتصدي ومواجهة العدوان، ابرز ما خرج به لقاء تنسيقي جمع بين قيادات مكون حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها تصعيد العدوان.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله ضيف الشامي: "هذا اللقاء التى لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة العدوان الاجرامي والعمل على وضع آلية كاملة تحت ظل الدولة اليمينة المنشودة الت ينشدها الجميع في مواجهة العدوان".

اللقاء ادان تصعيد قوى العدوان واستهداف المدنيين والاعياء المدنية، واكد وقوف المكونات السياسية كافة خلف الجيش واللجان الشعبية، ومباركتها وتأييدها لكل الخطوات التي يتخذونها لردع دول العدوان، مؤكدين ايضا استمرارهم في التحشيد ورفد جبهات القتال، مباركين الانتصارات الاخيرة وفي مقدمتها عملية اعصار اليمن.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: "اجتماع اليوم كان الهدف منه تجميع وحشد القوى الوطنية وعلى رأسها جمعية المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وكافة القوى اليمنية تحت مظلة الوطن اليمني بهدف رص الصفوف والمزيد من اصمود اتجاه العدوان على اليمن".

القيادات الحاضرة اكدت ان مآل العدوان الفشل في كل مخططاته ومؤامراته وأهمها محاولات زعزعة الجبهة الداخلية واختراق صفها وذلك في ظل وجود مكونات سياسية تتحلى بالوطنية، وتقف كجبهة واحدة متماسكة في مناهضة العدوان، ويقف ايضا خلفها شعب يؤمن بعدالة قضيته.

يمثل اللقاء الذي جمع بين المكونات السياسية بحسب مراقبين انتصارا وصفعة لقوى العدوان خصوصا في ظل المحاولات الرامية الى التأثير على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.

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