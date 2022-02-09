الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بهدف تحصين الجبهة اليمنية الداخلية..

شاهد..لقاء تنسيقي بين انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

عقد في العاصمة صنعاء لقاء تنسيقي شارك فيه عدد من قيادات حركة انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي بهدف تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، و الوقوف وارء الجيش واللجان الشعبية في ردع العدوان السعودي والاماراتي.

العالم - مراسلون

الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والعمل على تعزيز وتوحيد المواقف للتصدي ومواجهة العدوان، ابرز ما خرج به لقاء تنسيقي جمع بين قيادات مكون حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء، لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها تصعيد العدوان.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله ضيف الشامي: "هذا اللقاء التى لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك المجتمعي لمواجهة العدوان الاجرامي والعمل على وضع آلية كاملة تحت ظل الدولة اليمينة المنشودة الت ينشدها الجميع في مواجهة العدوان".

اللقاء ادان تصعيد قوى العدوان واستهداف المدنيين والاعياء المدنية، واكد وقوف المكونات السياسية كافة خلف الجيش واللجان الشعبية، ومباركتها وتأييدها لكل الخطوات التي يتخذونها لردع دول العدوان، مؤكدين ايضا استمرارهم في التحشيد ورفد جبهات القتال، مباركين الانتصارات الاخيرة وفي مقدمتها عملية اعصار اليمن.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: "اجتماع اليوم كان الهدف منه تجميع وحشد القوى الوطنية وعلى رأسها جمعية المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وكافة القوى اليمنية تحت مظلة الوطن اليمني بهدف رص الصفوف والمزيد من اصمود اتجاه العدوان على اليمن".

القيادات الحاضرة اكدت ان مآل العدوان الفشل في كل مخططاته ومؤامراته وأهمها محاولات زعزعة الجبهة الداخلية واختراق صفها وذلك في ظل وجود مكونات سياسية تتحلى بالوطنية، وتقف كجبهة واحدة متماسكة في مناهضة العدوان، ويقف ايضا خلفها شعب يؤمن بعدالة قضيته.

يمثل اللقاء الذي جمع بين المكونات السياسية بحسب مراقبين انتصارا وصفعة لقوى العدوان خصوصا في ظل المحاولات الرامية الى التأثير على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

هل تأخذ الإمارات بنصحية السيد نصرالله وتنسحب من اليمن؟

مؤتمر صحفي يستعرض آثار العدوان على مرضى السرطان في اليمن

نصر الله: الذي يحمي الإمارات في اليمن هو انسحابها + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قضايا توقف أمامها سماحة السيد نصرالله في مقابلته مع قناة "العالم"

دراسة تكشف عن ' ثلاث ثوان' كافية لجعل الجسم أقوى

إضراب في المحاكم التونسية وشكوى دولية ضد 'سعيّد'

بهدف تحصين الجبهة اليمنية الداخلية.. شاهد..لقاء تنسيقي بين انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي

مهاجرون إثيوبيون يتعرضون للضرب والتجويع في السجون السعودية

بروتين يتواجد في ' اللثة ' قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر