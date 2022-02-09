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"النواب" الأردني يثمن قرار تجميد عضوية الاحتلال بالاتحاد الإفريقي

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

ثمّن مجلس النواب الأردني، الأربعاء، قرار القمة الإفريقية بتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم، على تفويض المكتب الدائم للمجلس، بإصدار بيان يثمن فيه قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق منح صفة مراقب للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها 31 نائبا، طالبت بإصدار بيان يدعم القرار، ويثمّن المواقف العربية التي ساهمت بإفشال القرار نصرةً للشعب الفلسطيني.

وجاء في الكتاب الذي وقّع عليه النواب، أن "هذه الخطوة تنسجم مع مقررات وثوابت الاتحاد الإفريقي التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مثمنين الدور المحوري والرئيسي الذي قامت به الجزائر الشقيقة لاتخاذ قرار تجميد دولة الاحتلال".

وعلقت "المفوضية الإفريقية"، خلال جلستها، التي عقدتها، الأحد الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالإجماع، قرار رئيس مفوضية الدول الإفريقية موسى فقي، منح "إسرائيل" صفة مراقب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد انضم إلى "المفوضية الإفريقية" بصفة مراقب، في آب/أغسطس 2021، ولاقى القرار حينها رفض دول إفريقية.

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"النواب" الأردني يثمن قرار تجميد عضوية الاحتلال بالاتحاد الإفريقي