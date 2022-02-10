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سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية الجبانة وتحذر من استمرارها.. ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجعها

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية الجبانة وتحذر من استمرارها.. ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجعها
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أدانت دمشق بشدة العدوان الإسرائيلي المزدوج الجبان فجر الاربعاء على الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ومن اتجاه الجولان السوري المحتل والذي أسفر عنه استشهاد وإصابة جنود سوريين ووقوع خسائر مادية.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها إن هذا العدوان يشكل انتهاكاً مضاعفاً لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974.

وأضافت: إن هذا العدوان يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما تسمى الشرعية الدولية ما سيقود حتماً إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير.

وتابعت: إن الحكومة السورية تحذر حكام الكيان الإسرائيلي من استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين وتؤكد أن هذه الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالاً على من يقوم بها ويشجعها.. وإن من حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة.

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