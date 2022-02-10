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روسيا تعلن انطلاق تدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة

روسيا تعلن انطلاق تدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا وبيلاروس بدأتا مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم “عزيمة الاتحاد 2022”.

العالم-روسيا

وأضافت الوزارة، في بيانها: “بدأت في 10 شباط/فبراير، في ساحات التدريب العسكرية البيلاروسية، المناورات الروسية- البيلاروسية المشتركة تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع في الدولة الاتحادية”.

وتتم هذه المناورات للتدرب على تنفيذ مهام “التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد”.

وسيتم خلال تنفيذ “عزيمة الاتحاد” تعزيز الأمن على حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة وإغلاق قنوات نقل الأسلحة والذخيرة. وخلالها سيقوم العسكريون من الدولتين، بالبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع للعدو المفترض وتدميرها.

وسيتم تنفيذ المناورات في ميادين التدريب البيلاروسية، دومانوفسكي وجوزسكي وأوبوز ليسنوفسكي وبريست وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مناطق معينة من أراضي بيلاروس. وكذلك سيتم استخدام المطارات العسكرية البيلاروسية، بارانوفيتشي ولونينتس وليدا وماشوليشي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات قتالية ومقرات الإدارة والتنظيم من الدائرة العسكرية الشرقية الروسية، ستشارك في هذه التدريبات مع القوات المسلحة البيلاروسية.

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