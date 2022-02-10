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اليونيسف: بدون اتخاذ إجراءات عاجلة قد يموت مليون طفل أفغاني

اليونيسف: بدون اتخاذ إجراءات عاجلة قد يموت مليون طفل أفغاني
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن مليون طفل أفغاني قد يموتون من سوء التغذية الحاد إذا لم يتم اتخاذ إجراءات “عاجلة”.

العالم-أفغانستان

وقالت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر”: “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن يموت مليون طفل من سوء التغذية الحاد”، مشيرة إلى أنها تقدم “معجون الفول السوداني عالي الطاقة للأطفال لدعم تعافيهم”.

وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة للأطفال المصابين بسوء التغذية، قالت وزارة الصحة الأفغانية إنه لا توجد مراكز رعاية لمعالجة هذه الحالات.

وكشفت الوزارة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يبلغ حوالي 4.4. مليون، مبينة أنه “للتغلب على مرض سوء التغذية في أفغانستان، تم تنفيذ بعض الإجراءات لتعزيز قطاع الصحة وكذلك لتجنيد المساعدات الدولية لدعم قطاع الصحة الأفغاني”.

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