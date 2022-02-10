شاهد.. الهلال السعودي يخسر امام تشيلسي الإنجليزي

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وأحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ليلتقي الفريق مع نظيره بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لكأس العالم للأندية.

سيطر الفريق الإنجليزي على الشوط الأول نسبيا، وتقدم أكثر من مرة محاولا إحراز أكثر من هدف، في حين فرض الفريق السعودي سيطرته على الشوط الثاني للمباراة، دون إحراز هدف التعادل.

وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث وتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في اليوم ذاته.