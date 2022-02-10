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كأس العالم للأندية

شاهد.. الهلال السعودي يخسر امام تشيلسي الإنجليزي

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، في التغلب على نظيره الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

العالم - رياضة

وأحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ليلتقي الفريق مع نظيره بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لكأس العالم للأندية.

سيطر الفريق الإنجليزي على الشوط الأول نسبيا، وتقدم أكثر من مرة محاولا إحراز أكثر من هدف، في حين فرض الفريق السعودي سيطرته على الشوط الثاني للمباراة، دون إحراز هدف التعادل.

وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث وتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في اليوم ذاته.

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كأس العالم للأندية شاهد.. الهلال السعودي يخسر امام تشيلسي الإنجليزي

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