العدوان السعودي يشن 38 غارة جوية على صنعاء وعدة محافظات يمنية

العالم - اليمن

وأكد مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن 11 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة و 10 غارات جوية على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق في مديرية باقم و6 غارات جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة الحفا بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء وغارة جوية على شعب فنذخ بمديرية بني حشيش وغارة على منطقة جربان في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء و غارتين على منطقة البلق في مديرية الوادي وغارتين على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وغارتين على مديرية الصومعة في البيضاء وغارتين على الربوعة في محور عسير وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 68 خرقا لاتفاق التهدئة بينها غارتين لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية و 17 خرقا بقصف مدفعي و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.