شاهد.. بينيت يلمح إلى نتنياهو بالإشارة بأنه مجنون

العالم - الاحتلال

وخلال جلسة خاصة للكنيست حول فيروس كورونا وتكلفة المعيشة في الاراضي المحتلة، انتقد نتنياهو رئيس وزراء الكيان لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون"، مما أدى إلى تسجيل معدلات قياسية بالإصابات وارتفاع عدد الوفيات.

وقد حضر بينيت إلى الجلسة بعد أن جمع نواب المعارضة ما يكفي من التوقيعات لإجباره على الحضور.

وبينما كان نتنياهو يتحدث، وضع بينيت يده على الكمامة ثم قام بإيماءة رافضة، قبل أن يشير إصبعه إلى رأسه في حركة دائرية في إشارة إلى وصف "مجنون".

وكتب يائير نجل نتنياهو على موقع "تويتر": "ههههههه، هل أنت متأكد أنك تريد الدخول في هذا الأمر يا بينيت؟".

وخلف تصرف بينيت انتقادات من قبل المعارضة الإسرائيلية، وكتبت النائبة ميخال والديغر (حزب "الصهيونية الدينية") على تويتر: "ما الذي يجب أن يفكر فيه الأطفال الذين يرون علامة "مجنون" التي فعلها بينيت لنتنياهو؟".

من جانبه، كتب بتسلإيل سموتريش رئيس "الصهيونية الدينية" على تويتر: "أسال كيف يمكننا أن نتعامل بطريقة صحيحة أكثر مع هذا الرجل (بينيت). هل بالإحراج؟ أم الاحتقار؟".

وأسدل بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، الستار على 12 عاما من حكم نتنياهو زعيم حزب الليكود الذي استمر رئيسا للوزراء بين (2009-2021)، بعد فشل الأخير في تشكيل الحكومة.

وكثيرا ما تفاخر نتنياهو منذ جلوسه على مقعد المعارضة، بإنجازات حكومته في مواجهة فيروس كورونا، متهما حكومة خلفه بالفشل في مواجهة الجائحة، وعدم تعويض أصحاب الأعمال والمهن الخاصة عن الأضرار التي لحقت بهم.

وتشهد الاراضي المحتلة تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل الموجة الخامسة وانتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.