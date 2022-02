يامن نور وجهه بداية كل خير 'انت فينا روح الله'

العالم - نبض السوشيال

ويتضح من التغريدات ان هاشتاغ (#انت_فينا_روح_الله) الذي رفعه اللبنانيون مساء الثلاثاء الماضي اثر المقابلة التي اجرتها قناة العالم الاخبارية مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تلقى اهتماما واسعا من قبل اللبنانيين ومن قبل وسائل الاعلام اللبنانية ايضا.

اليوم الخميس نشر موقع "الناشر" مقالا تحت عنوان حين يتحدث الكبار جاء فيه، ليس جديدًا أن يصغي العالم بكلّه، المحبّ والمبغض، والصديق والعدو، والحليف والخصم، إلى كلّ كلمة أو إشارة تصدر عن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لذلك من البديهيّ أن تحتل إطلالاته، سواء في خطابات أو في مقابلات، حديث الناس والإعلام بكلّ فئاته، ولا سيّما أن الدافع لدى كلّ المستمعين، بكلّ أنواعهم، هو الثقة بكلّ ما يقوله السيّد، وإن كانت هذه الثقة تؤدي بالعدو إلى تحسّس رأسه، فهي بالنسبة للمحبّين جرعة تزيدهم يقينًا بخياراتهم.

اضاف الموقع في مقاله:

لا يمكن وضع عنوان واحد للحوار مع السيّد، فكلّ العناوين المطروحة في الملفّات المحليّة والإقليمية وحتى العالمية كانت حاضرة بكلّ التفاصيل المتعلقة بها، فلسطين واليمن وسوريا والجزائر والجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك الورقة الكويتية والهشاشة الإماراتية والتدخلات السعودية والدور الأميركي في الدعاية الانتخابية المبكرة في لبنان والجوّ الانتخابيّ ودور حزب الله في المجلس النيابي، بالإضافة إلى ما جعل “إسرائيل” تصحو ليلها لتحليل الكلمات المتعلّقة بقوّة المقاومة من الصواريخ الدقيقة إلى الدفاع الجويّ وغيرهما.

جميعها مواضيع شكّلت نقاطًا رئيسية في مقابلة يعرف جميع من يشاهدها أنّها لا تحوي إلّا الحقيقة الأصدق. في ما يتعلّق بالملف الداخلي اللبناني، ولا سيّما بالشقّ الخاص باتهام حزب الله بكونه حزبًا غير لبناني، تمكّن السيّد من توهين حجج كلّ القائلين بهذا الباطل بكلمات قليلة، وببسمة تقول الكثير: فالجهات الراعية لهذه المقولة تتشكّل “من بعض من يأتمرون بأوامر وتوجيهات السفارات ويتآمرون على المقاومة”، ومن الذين “لا برنامج لهم لإنقاذ لبنان وليس لديهم ما يقدمونه للناس سوى الهجوم على المقاومة”، وهم ممّن لم يقدموا “منذ ٢٠٠٥ غير الصراعات ووضع البلد على حافة الحرب”، وممّن يتصرّفون مع المقاومة “بعقلية ووسائل وأدوات العدو”، وهم ممّن “في امتحان السيادة والحرية والاستقلال سقطوا من زمان”.

عمليًا، اكتفى السيّد بتوصيفهم دون حاجة لمهاجمتهم، فالتوصيف كان كافيًا لتوهين أقوالهم ولردّ التهمة عليهم معزّزة بالحجج وبالأدلة. من المتوقع أن تثور ثائرة هؤلاء ردودًا وتعليقات في اليومين المقبلين، لا سيّما أنّهم بلغوا من الوقاحة ما يكفي لخروجهم إلى الناس ولو عراة من كلّ ما يستر أجنداتهم وارتزاقهم وانبطاحهم الذي اعتادوا عليه، لكنّهم مهما استشاطوا غضبًا على منابرهم المشبوهة ومنصاتهم الافتراضية الموبوءة، سيبقون صغارًا عجزوا عن تلبية المهام الموكلة إليهم وانكشفت نواياهم، وسيبقون قصار نظر وقيمة يعتاشون من محاولة الردّ على حزب الله وعلى السيّد، دون أن يحملوا أي ذرة متبقية لهم من الكرامة والشرف كي يتمكنوا من استعادة أنفسهم من براثن السفارة الأميركية في بيروت.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اللبنانيون تحت وسم (#انت_فينا_روح_الله) حيث غرد حساب الناشطة اللبنانية (آية - aya) قائلا:

لا يمكننا العثور على كلمات كافية للتعبير عن مدى امتناننا لوجودك في حياتنا. على الرغم من كل الصعوبات التي نمر بها ، فإن وجودكم هو أعظم نعمة وهو انتصار حقيقي لنا.

حفظك الله وأطول عمرك

# انت_فينا_روح_الله

We can't find enough words to express how grateful we are to have you in our lives. Despite all the difficulties we are going through, your presence is the greatest blessing & it is a true victory for us. May Allah protect you & prolong your life. #انت_فينا_روح_الله

كما غرد حساب الناشط اللبناني (ahdonaeng) قائلا:

قال الامين العام سماحة السيد حسن نصرالله ان "قرار حزب الله لبناني ومن يجب التشكيك في وطنيته هم الذين تلقوا تعليمات من السفارات (الخارجية)".

# أنت_فينا_روح_الله

"Hezbollah’s decision is a Lebanese one, and those whose patriotism must be questioned are those who are instructed by [foreign] embassies," Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah. #أنت_فينا_روح_الله

نشر حساب الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) فيديو خاصا للاعلامي في قناة العالم الاخبارية محمد بيشكر الذي اجرى الحوار مع سماحة السيد نصر الله والذي أهدى خاتمه الخص لحرم بيشكر، وكتب الموسوي يقول:

هنيئا لك ولزوجتك.. #السيد_نصر_الله يهدي زوجة الاعلامي في #قناة_العالم الاخبارية #محمد_بيشكر الذي حاوره خلال المقابلة التي بثتها القناة مساء الثلاثاء.. أهداها السيد خاتمه بعد ان طلب منه بيشكر هدية لزوجته فحصل لها على خاتم السيد.. #أنت_فينا_روح_الله #كلام_الامين #نصرالله #إيران

غرد حساب الناشطة اللبنانية (دلال حريري - dalalhariri) بنشرها تغريدة للشيخ شفيق جرادي قال فيها:

#انت_فينا_روح_الله

الشيخ شفيق جرادي

هناك شيئ ملفت بعد كل اطلالة لسماحته ، هو ارتفاع منسوب المعنوية وحجم الفرح الذي يتفاعل في كلمات كل الذين يعلقون ويعبرون حول ما قاله.

غرد الناشط اللبناني (هاديخليفي - Hadikhalefi) متسائلا:

هذا هو قائدي..

من هو قائدك؟

This is my leader.. Who is yours ?! #أنت_فينا_روح_الله

غرد الناشط اللبناني (كلام الامين) قائلا:

إيران لا تمزح.. هي سترد.. وردها سيكون قاسيًا وعنيفًا وشديدًا.. 8/شباط/2022 #كلام_الامين #نصرالله #إيران #انت_فينا_روح_الله #قناة_العالم

Iran is not joking..it will respond..and its response will be harsh, violent and severe.. 8/Feb/2022

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (ليلى منصور ||| #تيار_الكرامة - Layal H. Mansour) التي غردت بعبارة جميلة جدا قالت فيها:

يا من نورُ وجههِ بدايةُ كلّ خير #أنت_فينا_روح_الله