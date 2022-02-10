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لافروف يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بريطانيا

لافروف يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بريطانيا
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بريطانيا، في وقت تتصاعد التوترات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.

العالم-روسيا

فخلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرته البريطانية ليزا تراس، قال لافروف إنه إذا كانت لدى لندن الرغبة في تطبيع العلاقات مع روسيا، فنحن سنكون مستعدين لذلك.

ووصف لافروف لقاءه مع تروس بأنه "غير مسبوق"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال لافروف متحدثا عن المملكة المتحدة: "نحن أعضاء دائمون في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وحلفاء في الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) التي وضعت الشكل الحديث للأمن، وهذا يحملنا مسؤولية مشتركة للتعامل مع المشاكل الجديدة والتحولات السلبية على المستوى العالمي".

وتابع: "يجب أن يكون لدينا احترام متبادل للحوار، وينبغي لنا الاستمرار في البحث عن حلول للمسائل الشائكة والمشاكل ذات العلاقة عبر الأطلسي"، وفق الصحيفة.

فيما حثت تروس روسيا على الانخراط في الدبلوماسية، محذرة من أن الحرب في أوكرانيا ستكون "كارثية على الشعبين الروسي والأوكراني وعلى الأمن الأوروبي".

وأشارت إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حذر من أن "أي توغل في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وستترتب عليه تكاليف باهظة".

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لافروف يعلن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع بريطانيا