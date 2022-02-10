قدرات ومفاجآت المقاومة العسكرية أمام الصهاينة

العالم - مع الحدث

وأكد رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي أن حجم الرد والتطويق للكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة قد أصبح أكبر بفضل القدرات المتزايدة للمحور والتي لم تترك إمكانيه لدى العدو ليقاتل أمامها، فضلا عن أزمة مصداقية الكيان لدى جمهوره والأزمة الوجودية التي يعاني منها.

و أشار شاكر البرجاوي: لا شك أن عام 2006 كان مفصلا تاريخيا مهما جدا، وبعد 2006 قال القائد الشهيد عماد مغنية إن ذلك الزمن الذي كان يستطيع فيه الكيان أن يشن حروبا ومعارك بالشكل الذي شنه في 2006 قد انتهى، وفي ذلك العام كانت المفاجأة في الميدان هي الكورنيت، وحدثت مجزرة الدبابات.

وأضاف أن: المقاومة منذ مدة وهي تتكلم عن أن لديها العديد من المفاجآت، وسماحة السيد حسن نصرالله يتحدث منذ فترة عن مفاجآت قد تحدث عند أي معركة.

وبين أن: المقاومة لا منذ 2000 ولا 2006 وحتى اللحظة لم تتوقف في تطوير قدراتها، وخصوصا مع القدرات الكبرى التي أخذتها في المواجهة بسوريا، فالمقاومة تمتلك اليوم مخزون هائل من الأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى ما أعلن عنه سماحة السيد بموضوع الدفاع الجوي بصفته جزءا من المفاجآت التي قد يراها العدو.

من جانبه شدد الخبير العسكري عمر معربوني أن ما تمتلكه المقاومة هي منظومات حديثة جدا هي أكثر من سام 8 و سام 17 التي يتحدث عنها العدو الإسرائيلي، كما لم تعد لدى جيش الاحتلال أي مناورات هجومية منذ 2006، فضلا عن مسألة زوال الكيان حيث أن القاعدة التي قام عليها الكيان أي الهجرة إلى فلسطين المحتلة تعرضت لضربة كبيرة منذ 2006.

وينوهون بشأن موضوع تفعيل الدفاع الجوي لدى محور المقاومة أشار معربوني إلى أن: المصطلح الذي استخدمه السيد هو "التفعيل"، وهذا يعني أن منظومات الدفاع الجوي كانت موجودة.

ما هي أهمية تجديد هذه الرسالة وهذه الثقة في قدرات المقاومة للعدو الاسرائيلي بشكل مباشر، من أنك لم تنجح في أي حرب تخوضها إن صممت؟

كيف يقرأ كلام الأمين العام لحزب الله حول تفعيل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة؟

ماذا يعني تأكيده على عجز العدو عن ضرب الصواريخ الدقيقة لأنه يحتاج إلى حرب؟

ما هي أهمية إشارته للمفاجآت المخبأة التي تنتظره إذا فكر في شن حرب تجاوزناها؟

هل ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائلية عن شبكة الدفاع الجوي للمقاومة يؤكد قلقه؟

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https://www.alalam.ir/news/6036633