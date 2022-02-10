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الصدر يعلن عن لجنة لدرء الفتنة بين التيار والعصائب (وثيقة)

الصدر يعلن عن لجنة لدرء الفتنة بين التيار والعصائب (وثيقة)
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لدرء الفتنة بين التيار والعصائب في محافظة ميسان.

العالم-العراق

وقال الصدر في وثيقة، ان "اللجنة تتكون من "عون عبد النبي، وحازم الاعرجي، ومؤيد الاسدي"، مشيرا الى ان اللجنة هدفها اطفاء نار الفتنة التي أججتها السياسة "بين الأخوة في التيار والعصائب".

واضاف، "في حال لم يستجب أحد الوفدين (التيار والعصائب) فإني سأعلن البراءة من الطرفين بلا تردد، وليأخذ القانون مجراه، و ليبتعد الجميع عن العنف والأذى"، مبينا ان "هناك من يريد إشعال الحرب الشيعية الشيعية و(تهديد السلم الأهلي) مع شديد الأسف".

ودعا الصدر "مسؤول العصائب إلى التعاون مع تلك اللجنة "ودرء الفتنة".

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