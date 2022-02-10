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ملكة الاردن: لا بد من تشكيل جبهة للتعامل مع التغير المناخي

ملكة الاردن: لا بد من تشكيل جبهة للتعامل مع التغير المناخي
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الملكة الاردنية رانيا العبدالله الحاجة الملحة لتشكيل جبهة موحدة للتعامل مع الازمات المناخية، داعية المجتمع الدولي الى تشجيع المبادرات البيئية المبدعة والابتكار الانساني وتضافر العمل لاصلاح كوكبنا.

العالم - الاردن

جاء ذلك خلال مشاركة الملكة اليوم الخميس عبر رسالة متلفزة مسجلة، في جلسة عرض الابتكارات لجائزة ايرث شوت التي عقدت في جناح (مجموعة دي بي وورلد) موانئ دبي العالمية باكسبو دبي 2020، بمشاركة الأمير ويليام دوق كامبريدج الذي أطلق الجائزة عام 2020، وبحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان أحمد بن سليم.

وبصفتها عضو في مجلس جائزة "إيرث شوت" العالمية، حذرت الملكة أمام مجموعة من كبار المبتكرين في مجال البيئة وقادة الاعمال المؤثرين من العالم، من أن بيئتنا المشتركة تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة الازمات المناخية مثل درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، وموارد المياه الآخذة في التضاؤل خاصة في الشرق الأوسط.

وقالت الملكة رانيا أنه "عندما يتعلق الأمر بالبيئة والمناخ، فإن كل منطقة معرضة للخطر"، مشيرة الى أن "الابتكار الإنساني هو أهم الموارد المتجددة لدينا. والوقود الذي نحتاجه لإنقاذ كوكبنا يكمن في أيدينا وقلوبنا وعقولنا".

وجرى خلال النشاط عرض خمس أفكار مبتكرة من المتأهلين النهائيين لجائزة ايرث شوت 2021 في ثلاث فئات هي (إحياء المحيطات، وإصلاح المناخ، وبناء عالم خالٍ من النفايات) من فئات الجائزة الخمس.

وأشارت الملكة للإمكانيات والفرص التي ستصاحب دعم الابتكارات الخضراء والمناخ، مثل الأفكار التي تم عرضها كزراعة المرجان على الأرض، وتوفير كهرباء بدون شبكات، وتسخير الشمس واستثمارها، وبناء الجدران البحرية الاسمنتية.

ونوهت إلى دراسة شملت 50 دولة تمثل نصف سكان العالم، وجدت أن حوالي ثلثي الأشخاص يتفقون على أن التغير المناخي أمر طارئ.

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