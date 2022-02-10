وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري

العالم- الكويت

وتقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة العجيري وللشعب الكويتي بأسره، بوفاة العالم الجليل والفلكي الكبير الدكتور صالح محمد العجيري.

وقال الغانم: "إن الراحل كان بحق قامة كويتية عالية أعطى الكثير لبلده الكويت".

‏وأضاف: "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري، برحمته الواسعة وأن يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".