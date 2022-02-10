الكاظمي يتصل هاتفيا بالمستشار الألماني.. هذا ما دار بينهما

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي بحث في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين وهنأه بمناسبة تسنمّه مهام منصبه، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".

وبيّن الكاظمي أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدّي الأول، وأهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وشهدت المباحثات الهاتفية وفق البيان التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، وأكد رئيس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية.

وتطرق الاتصال إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، فيما أشاد المستشار الألماني بالدور المتنامي للعراق إقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين وفقاً للبيان.