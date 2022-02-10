الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يتصل هاتفيا بالمستشار الألماني.. هذا ما دار بينهما

الكاظمي يتصل هاتفيا بالمستشار الألماني.. هذا ما دار بينهما
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

هنّأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة تسنم منصبه فيما أكد ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية.

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الكاظمي بحث في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية بين البلدين وهنأه بمناسبة تسنمّه مهام منصبه، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".

وبيّن الكاظمي أهمية الدور الألماني في المشاركة بالحرب على الإرهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدّي الأول، وأهمية التعاون الأمني والاستخباري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وشهدت المباحثات الهاتفية وفق البيان التأكيد على أهمية الاستثمار واستعداد الشركات الألمانية المشاركة في تشييد مشاريع البنى التحتية، وأكد رئيس الوزراء ترحيب السوق العراقية بالشركات والاستثمارات الألمانية.

وتطرق الاتصال إلى أوضاع المهاجرين العراقيين، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، فيما أشاد المستشار الألماني بالدور المتنامي للعراق إقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الإصلاح؛ مما يعزز فرص التعاون بين البلدين وفقاً للبيان.

روابط ذات صلة

خلال اجتماعه بقيادات ميسان الامنية.. الكاظمي: الفوضى لا ترحم أحدا

الكاظمي: لا مفر لقتلة قاضي ميسان من العدالة

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي 'إردوغان'

رئيسي: العراق يحظى بمكانة متميزة في السياسة الخارجية الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوماً

تونس: احتجاج مئات القضاة والمحامين على حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء

تشاهدون الليلة في بانوراما.. فرص نجاح مفاوضات فيينا... وتواصل جهود الخروج من مأزق تشكيل الحكومة العراقية

لا ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات.. لبنان: ميقاتي يعلن إقرار مشروع الموازنة

'المجلس الأعلى للقضاء التونسي' يتمسك بتركيبته الحالية

لافروف: روسيا وبريطانيا تتفقان على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي