هل ينجح الرئيس التونسي بتطويع وتدجين السلطة القضائية ؟

العالم - تونس

تداعت اعداد من القضاة الى قصر العدالة بتونس في ثاني ايام اضرابهم عن العمل استجابة لقرار جمعية القضاة التونسيين للاحتجاج ضد قرار حل المجلس الاعلى للقضاء حيث رفعت شعارات رافضة لتدجين القضاء واخضاعه للتعليمات ومطالبة الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراره.

احتجاجات القضاة كانت مدعومة بحضور اعداد من المتظاهرين المعارضين للرئيس سعيد خارج اسوار قصر العدالة.

وطالب رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، الرئيس التونسي بالتراجع عن هذه القرارات الاحادية والفردية والمنزلة والمسقطة، وان يدعو كبار القضاة الى حوار وطني جدي من اجل النهوض واصلاح المنظومة القضائية في كل مفاصلها".

فيما اصدرت هيئة المحامين التونسيين بيانا اعتبرت فيه اضراب القضاة غير شرعي داعية الى تشكيل مجلس جديد للقضاء قالت وزيرة العدل ان الرئيس قيس سعيد لا ينوي الغاء المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة بل سيتم وضع تركيبة جديدة بشكل مؤقت الى حين صدور القانون الأساسي الجديد.

مساندون للرئيس قيس سعيد نفذوا بدورهم تظاهرة داعمة لقراراته معتبرين ان حل المجلس الاعلى للقضاء كان اخر الحلول امام سعيد من اجل اصلاح المرفق القضائي.

ساحة سياسية لا تهدأ في تونس وافق مفتوحة على كل الاحتمالات.