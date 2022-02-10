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عبداللهيان: نحو 3 اضعاف بلغ التبادل التجاري مع الخارج بعد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

عبداللهيان: نحو 3 اضعاف بلغ التبادل التجاري مع الخارج بعد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى التطورات الحاصلة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاشهر الستة الماضية، معلنا بان حجم التبادل التجاري مع الخارج ارتقى الى 2.8 ضعف في بعض المجالات.

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان في تصريح له اليوم بهذا الصدد: ان السياسة الخارجية المتوازنة اي متابعة مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار العلاقات مع جميع اجزاء العالم تاتي في اولويات الحكومة الشعبية للرئيسي رئيسي، ولقد سعينا في هذا الاطار سواء في زياراتنا للخارج او حين استقبالنا للوفود الاجنبية الاهتمام بهذا التوازن وفق رؤية اولوية الجوار وآسيا.

واضاف عبداللهيان: لقد حدثت تطورات جيدة جدا في قطاع الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاشهر الستة الماضية تقريبا، ففي بعض المجالات بلغ حجم التبادل التجاري 2.8 ضعف ونحن نستفيد جيدا من الطاقات الجيدة المتوفرة لدى آسيا والجوار وسائر مناطق العالم.

وقال امير عبداللهيان: ان احدى المهام الرئيسية التي اوكلناها لسفاراتنا وقنصلياتنا في دول العالم هي بذل اهتمام خاص بتنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية الى جانب سائر مسؤولياتهم الذاتية كسفراء ومندوبين دبلوماسيين.

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