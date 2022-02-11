الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصرا من القوات المسلحة الليبية

الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصرا من القوات المسلحة الليبية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بنار قارا، أن بلادها دربت 8 آلاف و500 عنصرا من القوات المسلحة الليبية في تركيا وليبيا.

العالم-ليبيا

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة أنقرة، إن "1500 عنصر من القوات المسلحة الليبية لا زالوا يتلقون التدريبات في تركيا".

وأشارت، إلى أن "خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم غير منفجر داخل الأراضي الليبية، بهدف المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

ولفتت إلى أن "أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على يد الكوادر الطبية التركية في المستشفى الذي بدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس".

وتابعت: "إذا كان هناك تطور باسم الاستقرار في ليبيا وانطلاق العملية السياسية فيها، فإن ذلك أصبح ممكنا بمساهمات تركيا، والمسؤولون الليبيون يؤكدون ذلك".

وأكدت قارا أن "هدف تركيا هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ (ليبيا لليبيين)".

وشددت على أن "تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها".

روابط ذات صلة

خطة ليبيا لانتاج النفط والغاز في فترة 2022-2023

مجلس الدولة الليبي ينفي التوصل لاتفاق حول التعديل الدستوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصرا من القوات المسلحة الليبية

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا

خطاب متوتر بين مندوبي واشنطن وبكين في الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية

الإدارة الأمريكية توافق على بيع 36 مقاتلة "إف-15" لإندونيسيا

تونس.. فتح تحقيق ضد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس"

إصابة عسكري سوري بنيران قناصة في ريف حلب