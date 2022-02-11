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العراق.. اتحاد الكرة يسمي عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني

العراق.. اتحاد الكرة يسمي عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني.

العالم - العراق

وذكر اتحاد الكرة حسب "الفرات نيوز" انه :" يسمي عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني".

وكان عضو الاتحاد خلف جلال كشف "للفرات نيوز" بان اتحاد الكرة سيعقد في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم اجتماعاً لحسم أسم المدرب الذي سيكلف بمهمة تدريب المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، أرجأ تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني إلى يوم الخميس، بانتظار حسم جميع التفاصيل مع المدرب المحلي الذي سيتم الاستعانة به في المباراتين المتبقيتين أمام الإمارات وسوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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