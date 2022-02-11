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سورية والعراق تبحثان المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج الهيدرولوجي

سورية والعراق تبحثان المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج الهيدرولوجي
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

بحثت اللجنتان الوطنيتان السورية والعراقية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو اليوم الخطة الاستراتيجية للمرحلة التاسعة من البرنامج المعني ببحوث وإدارة قضايا المياه وذلك خلال اجتماع افتراضي عقد يوم الخميس.

العالم - العراق

وناقش الجانبان تنفيذ المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج والتي تركز على البحث العلمي والابتكار والتوعية المائية لخدمة الاستدامة وسد الفجوات في البيانات والمعرفة والإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وآليات التكيف معها والتخفيف من آثارها.

يأتي الاجتماع في إطار تنمية التعاون المائي بين البلدين وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى سورية في بداية شهر شباط الجاري.

شارك في الاجتماع من الجانب السوري رئيس اللجنة الوطنية السورية للبرنامج الهيدرولوجي أسامة الأخرس ومعاون الوزير جهاد كنعان وأمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو نضال حسن ومدير عام الاستشعار عن بعد عبد المجيد الكفري وممثلون عن وزارات الإدارة المحلية. والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية الأرصاد الجوية ومن الجانب العراقي مدير عام هيئة الموارد المائية المهندس حاتم حميد حسن.

يذكر أن البرنامج الهيدرولوجي الدولي هو برنامج الأمم المتحدة الدولي الحكومي الوحيد المعني بالبحوث المتعلقة بالمياه وإدارة قضاياها.

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سورية والعراق تبحثان المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج الهيدرولوجي

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