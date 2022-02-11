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رئيس الوزراء اليمني يهنئ بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية

رئيس الوزراء اليمني يهنئ بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة للنائب الاول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، محمد مخبر، بمناسبة احتفالات الشعب الإيراني بالذكرى 43 للثورة الإسلامية.

العالم-اليمن

وتوجّه رئيس الوزراء، عبر البرقية، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى نائب الرئيس مخبر، ومن خلاله للقيادة والحكومة الإيرانية وأبناء الشعب الإيراني بهذه المناسبة التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية كبيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقطة تحول محورية في مسار البناء والتطوير، الذي شهده هذا البلد الشقيق على مدى الأربعين عاما الماضية.

وعبّر عن أمنياته للشعب الإيراني دوام التطور والازدهار في مختلف المجالات، وللعلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية العريقة المزيد من النماء في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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