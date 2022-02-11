شاهد.. الشارع الايراني في مسيرات احياء الثورة الاسلامية

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، أن السيارات والدراجات في المسيرات زينت بإلعلم الايراني وصور شهداء قادة النصر الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد الحاج مهدي ابو المهندس وباقي الشهداء الايرانيين.

وقال احد المشاركين في المسيرة حول خروجه للمسيرة رغم ظروف جائحة كورونا والبرد القارص مع زوجته واطفاله: "ثاروا اباؤنا ضد التبعية من اجل ان يكونوا احرارا ومستقلين، ونحن اليوم على غرارهم علينا ان نستمر في هذا الطريق، خاصة ونحن نعيش في منطقة كلها حروب واشتباكات واراقة للدماء، ونحن اليوم نأتي باطفالنا من اجل استمرار مسير اباؤنا، نحن نرى العزة في بلدنا ونفتخر باستقلال بلدنا، وعلينا ان نقوم بمهمتنا ونستمر بطريق الحرية والاستقلال الذي خطه لنا اباؤنا".

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..