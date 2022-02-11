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بفضل الثورة الاسلامية تحولت ثورة الحجارة الفلسطينية لثورة صواريخ

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد الداعية والباحث الاسلامي الشيخ عقيل الكاظمي ان الامام الخميني "قدس سره" في ثورته الاسلامية رفع شعار احياء الفكر الاسلامي ونصرة المستضشعفين والمظلومين في العالم ومقاومة الاستكبار العالمي والظلم اينما كان وبأي عنوان.

خاص بالعالم

وقال الكاظمي لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: انه بالرغم من المؤامرات التي حيكت ضد الجمهورية الاسلامية وثورتها المباركة، الا انها لم تتوقف عن دعم فصائل المقاومة في فلسطين والتي تحولت من ثورة الحجارة الى ثورة صواريخ حطمت القبة الحديدية للكيان الغاصب، وكذلك دعمت الثورة الاسلامية، المقاومة في لبنان بعد الاقتحام الاسرائيلي لبيروت في بداية الثمانينيات، وايضاً دعمت فصائل المقاومة في العراق ضد المحتل الامريكي ابان غزو العراق عام 2003، واستمرت بدعم العراق عندما دخل الارهاب الى البلاد بعنوان القاعدة وداعش وغيرها، وبذلك تكون ايران هي صاحبة الفضل والمعروف وهذا هو احد اهداف مبادئ الثورة الاسلامية نصرة المستضعفين والمظلومين والدفاع عن الحق والمقدسات.

كما اكد الكاظمي، ان مراكز الدراسات الغربية حاولت ان ترسم الاسلام الاميركي مقابل الاسلام الحقيقي الذي تبنته الثورة الاسلامية في ايران، مشيراً الى ان المنهج الذي حمله الامام الخميني "قدس سره" يدعو الى الحوار على خلاف منهج الاسلام الاميركي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..

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