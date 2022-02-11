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المالكي: نشد على ايدي المتفاوضين في ميسان لايقاف نار الفتنة

المالكي: نشد على ايدي المتفاوضين في ميسان لايقاف نار الفتنة
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

غرد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، بشأن احداث ميسان، مؤكدا: نشد على ايدي المتفاوضين في ميسان لايقاف نار الفتنة.

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة على موقعه في “تويتر”، :”الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق”.

واضاف، :”اقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة لتطويق الازمة”.

واوضح، :”ولكني اتمنى على الوفدين وضع العلاجات والضوابط لمنع تكرار ظاهرة الاغتيالات المتقابلة -بغضّ الطرف عن الفاعل- حاضرا ومستقبلا وفي ميسان وغيرها في العراق، ووضع آليات لكشف من يمارس القتل لفضحه اولا ولتعتقله الاجهزة الامنية”.

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