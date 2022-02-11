المالكي: نشد على ايدي المتفاوضين في ميسان لايقاف نار الفتنة

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة على موقعه في “تويتر”، :”الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق”.

واضاف، :”اقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة لتطويق الازمة”.

واوضح، :”ولكني اتمنى على الوفدين وضع العلاجات والضوابط لمنع تكرار ظاهرة الاغتيالات المتقابلة -بغضّ الطرف عن الفاعل- حاضرا ومستقبلا وفي ميسان وغيرها في العراق، ووضع آليات لكشف من يمارس القتل لفضحه اولا ولتعتقله الاجهزة الامنية”.