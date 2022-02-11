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محلل ايراني: ايران لم تتراجع قيد انملة عن مبادئها طيلة عمر ثورتها

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والمحلل السياسي الايراني أمير دبيري مهر، ان العدالة الاجتماعية والاقتصاد هما من بين اهم التحديات التي تواجه الثورة الاسلامية، غير ان تحقيق الاستقلال السياسي يعتبر ان من اهم التحديات التي واجهتها ايران.

خاص بالعالم

وقال دبير مهر لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: ان ايران لم تتراجع قيد انملة عن مبادئها طيلة الاعوام الـ 43 من عمر الثورة الاسلامية، ولدى ايران الكثير من الانجازات وهي تواصل دربها في هذا المجال.

واضاف دبيري مهر، ان الثورة الاسلامية والقضايا المرتبطة بها شهدت تحريفات، ويجب علينا في اطار جهاد التبيين ان نبين كيف ان رسالة الثورة الاسلامية تتماشى مع الاسلام، وان هذه الثورة لم تشهد اي انزواء وحوار ايران في فيينا وغيرها يأتي في اطار الدبلوماسية، مشيراً الى ان الثورة الاسلامية تعادي التحجر والرجعية بالعقلانية.

كما شدد دبيري مهر على ان الثورة الاسلامية ظاهرة متجددة ولا تقبل بالرجعية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..

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