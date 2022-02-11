رئيس وزراء ارمينيا يهنئ بانتصار الثورة الاسلامية في ايران

العالم - ايران

وافادت وكالة "ارمن برس" ان باشينيان قال في برقية تهنئة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية: اقدم لكم خالص التهاني بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، إن تطوير العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والحميمة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة والمجاورة له أهمية خاصة بالنسبة لجمهورية أرمينيا، ويمكننا القول بسرور إننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، والتي تمضي في طريق التنمية المستدامة.

واضاف: إنني على ثقة من أن العلاقات الودية وحسن الجوار بين أرمينيا وإيران، القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين، ستصل إلى آفاق جديدة لصالح تنمية البلدين ورفاهية الشعبين، واغتنم هذه الفرصة متمنيا لكم موفور الصحة والسلام الدائم للشعب الإيراني الصديق.

وفي برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، قال رئيس وزراء ارمينيا: أهنئكم والشعب الإيراني بالذكرى السنوية الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، ان جمهورية أرمينيا تقدر كثيرًا التطور الطبيعي لعلاقات الجوار الودية بين أرمينيا وإيران، والتي تستند إلى عدة عقود من التاريخ والاحترام المتبادل، ويسعدنا أن نلاحظ أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، والتي صاحبتها إنجازات في مختلف المجالات وتوسيع آفاق التعاون.

واضاف باشينيان: تأكيدًا على تصميم جمهورية أرمينيا وجمهورية إيران على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، أؤكد من جديد دعوتي الرسمية إليكم للسفر إلى أرمينيا لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، وأعتقد أنه بفضل جهودنا المشتركة، سنلتزم بتعميق العلاقات بين أرمينيا وإيران على مستوى عالٍ، وستزداد الأجندة المتعددة الأطراف لتعاوننا لصالح شعبينا وبلدينا، واغتنم هذه الفرصة، متنميا لكم الرفاهية والصحة ، وللشعب الإيراني الصديق، الصحة والسلام المستديمين.