ناقد سينمائي إيراني يقيّم مهرجان فجر السينمائي الـ40

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم اثناء تغطية خاصة للحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي في دورته الـ 40 اشار فروتن الى أنه فيما يتعلق بالتعريف بالممثلين والمخرجين، فان الفن الايراني له مكانة مرموقة على مستوى العالم، كما أن الكثيرين من المخرجين الايرانيين الذين يشاركون في هذا المهرجان لديهم الكثير من الأفكار الخلاّقة وان معظم الافلام التي تشاهد في هذا المهرجان تجذب الكثير من المشاهدين.

ونوّه فروتن الى انه في الدورات السابقة كانت هنالك اسماء و فنانين كبار كانت تطرح اسماؤهم والكثير من الناس يعرفونهم ويعرفون ماضيهم وافلامهم الكبيرة ومكانتهم المرموقة وكانت الاسماء الاقل شهرة ما كانت تعرف لدى المتابعين للمجال الفني.

وكانت قد بدأت مراسم الحفل الختامی لمهرجان "فجر السينمائي" فی دورته الـ40 مساء اليوم الجمعة، بحضور الفنانين ومخرجي السينما الإيرانيين بمركز المؤتمرات في برج ميلاد بطهران.

ويشكل المهرجان سنوياً منصة فريدة للفنانين الإيرانيين لعرض آخر أعمالهم السينمائية، ومناقشة مشاكل وتحديات هذا القطاع الفني من خلال ندوات تعقد على هامش العروض. كما توفّر الفعالية فرصة لجمهور السينما للتعرف عن قرب على الوجوه السينمائية البارزة في البلاد.

وينطلق "فجر السينمائي"، سنوياً مع بداية "عشرية الفجر" واحتفالات ذكرى "انتصار الثورة الإسلامية" في إيران، التي صادفت هذا العام يوم 1 فبراير/شباط، وتختتم بعد 10 أيام، أي يوم "الإعلان عن انتصار" الثورة عام 1979 بتوزيع الجوائز على الفائزين في برج "ميلاد" المعروف في طهران.

وتقام العروض طيلة هذه الأيام في 70 صالة سينمائية موزّعة على 41 مركزاً ثقافياً في طهران وجميع المحافظات الإيرانية. ومن أصل 100 فيلم تقدّم للمسابقة الرسمية، اختارت لجنة التحكيم 22 عملاً للمنافسة على الجائزة الرئيسية إلى جانب 10 أفلام في قسم الأفلام القصيرة و8 أفلام في قسم الأفلام الوثائقية.

وكانت الأعمال المشاركة في هذه الدورة قد حصلت على تراخيص التصوير والعرض في عهد الحكومة الإيرانية السابقة المدعومة من الإصلاحيين، بينما تنظر الحكومة الإيرانية المحافظة الجديدة بمعايير مختلفة عن سابقاتها للفن والسينما.

وأضيفت مجموعة من البرامج الثقافية إلى المهرجان لأول مرة في تاريخه، وتنظم الدورة الحالية تُنظم في جزأين: الأقسام الثقافية والأقسام التنافسية، من ضمن هذه الفعاليات جائزة حندي الوطن الخاص (الفریق الشهید قاسم سليماني).

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