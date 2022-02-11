قائد القيادة المركزية الأميركية: نعاني من محدودية قدرات الإستطلاع فوق اليمن

العالم - اليمن

وأضاف ماكينزي إن اليمن بلد كبير المساحة ويتعين علينا اتخاذ قرارات حسب الأولويات.

وفيما يخص مساعدة الولايات المتحدة للامارات قال ماكينزي: سنساعد في تجديد الصواريخ الاعتراضية، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات في "الدفاع عن نفسها".

وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع إن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما "ثاد" و"باتريوت".

يشار الى ان صنعاء طورت بشكل ملحوظ قدراتها الدفاعية الجوية وتمكنت من اسقاط العشرات من طائرات الاستطلاع امريكية وصينية وتركية الصنع استخدمها التحالف السعودي الامريكي، اخرها بالامس فوق مناطق حرض.