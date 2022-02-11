الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 9 ساعات من المحادثات.. صيغة نورماندي تفشل في حل أزمة أوكرانيا

بعد 9 ساعات من المحادثات.. صيغة نورماندي تفشل في حل أزمة أوكرانيا
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

اشتكت موسكو من فشل الوسطاء في الضغط على كييف بعد انتهاء أحدث جولات محادثات الأزمة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الممتدة لسنوات دون أي نتيجة ملموسة.

العالم - أوروبا

والتقى ممثلون من أوكرانيا وروسيا في برلين، أمس الخميس، في جولة ثانية ضمن إطار ما يسمى "صيغة نورماندي"، بوساطة مسؤولين فرنسيين وألمان.

وقال المفاوض الروسي دميتري كوزاك، بعد 9 ساعات من المحادثات، إنّ "الوسطاء يدعمون خطة السلام، لكن مع أسفنا فإنهم لا يضغطون على الحكومة الأوكرانية للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق مينسك".

وتابع كوزاك: "لم يكن من الممكن تجاوز الخلافات في الرأي"، مضيفاً أنّ "الجانب الأوكراني فسّر خطة السلام بشكل مختلف عن تفسير الجانب الروسي".

وانتقد كوزاك الحكومة الأوكرانية مجدداً لرفضها الدخول في حوار مع السلطات في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وقال إنّ "تنفيذ اتفاقية مينسك شرط أساسي لحل الصراع دون عنف".

وأكد المفاوض الأوكراني، أندريه يرماك، أنّ "المحادثات لم تحقق تقدماً بشأن القضايا المتنازع عليها"، لكنه قال إنّه "كان هناك وقف كامل لإطلاق النار لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، والذي وصفه بأنه "نتيجة قوية للغاية".

روابط ذات صلة

زاخاروفا تعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول خطر النزاع العسكري

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا

موسكو ترد على مقالة لـ"فاينانشيال تايمز" عن إبرام اتفاق بين بوتين وماكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وانجازاتها

الدفاع المدني اليمني يخمد حريقا في محل لبيع الغاز بصنعاء

قصيدة بحق الإمام الخميني(ره) في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

بعد 9 ساعات من المحادثات.. صيغة نورماندي تفشل في حل أزمة أوكرانيا

'طالبان' من جنيف: 'نسعى لإجراء محادثات مع المجتمع الدولي'