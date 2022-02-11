بعد 9 ساعات من المحادثات.. صيغة نورماندي تفشل في حل أزمة أوكرانيا

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والتقى ممثلون من أوكرانيا وروسيا في برلين، أمس الخميس، في جولة ثانية ضمن إطار ما يسمى "صيغة نورماندي"، بوساطة مسؤولين فرنسيين وألمان.

وقال المفاوض الروسي دميتري كوزاك، بعد 9 ساعات من المحادثات، إنّ "الوسطاء يدعمون خطة السلام، لكن مع أسفنا فإنهم لا يضغطون على الحكومة الأوكرانية للوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق مينسك".

وتابع كوزاك: "لم يكن من الممكن تجاوز الخلافات في الرأي"، مضيفاً أنّ "الجانب الأوكراني فسّر خطة السلام بشكل مختلف عن تفسير الجانب الروسي".

وانتقد كوزاك الحكومة الأوكرانية مجدداً لرفضها الدخول في حوار مع السلطات في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وقال إنّ "تنفيذ اتفاقية مينسك شرط أساسي لحل الصراع دون عنف".

وأكد المفاوض الأوكراني، أندريه يرماك، أنّ "المحادثات لم تحقق تقدماً بشأن القضايا المتنازع عليها"، لكنه قال إنّه "كان هناك وقف كامل لإطلاق النار لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، والذي وصفه بأنه "نتيجة قوية للغاية".