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العراق: دولة القانون تؤكد ضرورة التوافق لإنتاج الرئاسات الثلاث

العراق: دولة القانون تؤكد ضرورة التوافق لإنتاج الرئاسات الثلاث
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد ائتلاف دولة القانون في العراق، اليوم الجمعة، أن التوافق أصبح إلزاما على الجميع لإنتاج الرئاسات الثلاث.

العالم - العراق

وقال النائب عن الائتلاف جواد البولاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد المستجدات الأخيرة للوضع السياسي والغياب الواضح للكتل السياسية بعدم حضورها لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية أصبح إلزاما على الجميع التوافق لإنتاج الرئاسات الثلاث".

وأشار إلى أن "المكونات العراقية مطالبة ببذل مزيد من الجهد لخلق التوافق الوطني من أجل إنتاج كتلة نيابية قادرة على أن تعبر بالبلد إلى بر الأمان، لذلك التوافق الموسع والحكومة الموسعة بإمكانها أن تلبي حاجة المرحلة".

وأضاف، أن "المبادرات موجودة والحوار لم ينقطع، ونأمل من الجميع أن يتحرك لتشكيل الكتلة الأكبر".

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