'طالبان' تعتقل موظفين بمفوضية اللاجئين الأممية وصحفيين أجنبيين

العالم - أفغانستان

وحسب "أسوشيتد برس" كتبت مفوضية اللاجئين في تغريدة على "تويتر": "تم احتجاز صحفيين اثنين يقومان بمهمة لصالح المفوضية ومواطنين أفغان يعملون معهم في كابل، نبذل قصارى جهدنا لتسوية الموقف بالتنسيق مع آخرين".

ورفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وأحد المعتقلين هو أندرو نورث، الصحفي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية والذي عمل في السابق في أفغانستان، وأصدرت زوجته ناتاليا أنتيلافا نداء عبر تويتر لإطلاق سراحه.

وقالت "كان أندرو في كابل يعمل مع مفوضية اللاجئين ويحاول مساعدة شعب أفغانستان، تنتابنا مخاوف كبيرة بشأن سلامته وندعو كل من له تأثير ونفوذ الى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه".