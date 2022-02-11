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المشاط يهنئ رئيسي بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية

المشاط يهنئ رئيسي بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن مهدي المشاط، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيرانية إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

العالم - اليمن

واعتبر المشاط، الثورة الإسلامية في إيران من أهم أحداث القرن العشرين، ألهمت كل الشعوب المستضعفة وأحيت لديها الآمال العريضة بالقدرة على مواجهة الاستبداد والاستعمار وأن إرادة الشعوب هي الغالبة.

وقال: "من أهم ما أنجزته الثورة الإسلامية، أنها أنقذت إيران من مخالب الهيمنة الأمريكية، وغيرّت موازين الصراع في المنطقة، وأعلنت وقوفها المبدئي إلى جانب القضية الفلسطينية في وقت بدأ الأقربون في حال تخل عنها، ووقفت وما تزال ضد قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف" كما أن ما أنجزته الثورة الإسلامية في إيران، أنها فضحت السياسة الأمريكية والإسرائيلية في العالم الإسلامي ونبهت لخطورتها، وتحملت كل الضغوط الأمريكية والحصار الظالم، وتمكنت من تجاوز أشد مراحله بكل اقتدار، مستعينة بالله تعالى ومعتمدة على شعب إيران الصامد العزيز".

وثمن الرئيس المشاط، مواقف الجمهورية الإيرانية الإسلامية الأخوية تجاه الشعب اليمني.. معبراً في الوقت ذاته وفي ظل علاقة اليمن الدبلوماسية المتميزة مع إيران، عن التطلع إلى المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي، والاستفادة من التجربة الإيرانية في جميع المجالات الحيوية التنموية.

من جهته بعث رئيس مجلس الشورى اليمني محمد حسين العيدروس، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، بالذكرى الـ 43 للثورة الإسلامية.

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