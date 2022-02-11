باكستان تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم - إيران

وورد في تغريدة كتبها عاصم افتخار على حساب وزارة الخارجية الباكستانية في تويتر: أهنيء من القلب ایران شعباٌ وحكومةٌ بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: إن العلاقات الدبلوماسية بين ايران وباكستان قد بدأت منذ عام 1947 وكانت ايران وباكستان من اوائل البلدان التي اعترفت رسمياً بتأسيس احداهما الاخرى.

وتابع: إن بلدي الجوار ارتبطا بعلاقات عريقة وتاريخية طيلة 75 عاماً.

واشار الى لقاء قادة باكستان بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في العام الماضي على هامش قمتي منظمتي شنغهاي وايكو، موضحاً: ان ايران وباكستان تربطهما اواصر متينة في المجالات الثقافية والتعليمية.