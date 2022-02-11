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باكستان تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

باكستان تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

هنّأ المتحدث باسم الخارجية الباكستانية عاصم افتخار بالذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية واليوم الوطني الايراني لافتا الى اهمية العلاقات بين البلدين التي تمتد الى 75 عاماً.

العالم - إيران

وورد في تغريدة كتبها عاصم افتخار على حساب وزارة الخارجية الباكستانية في تويتر: أهنيء من القلب ایران شعباٌ وحكومةٌ بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: إن العلاقات الدبلوماسية بين ايران وباكستان قد بدأت منذ عام 1947 وكانت ايران وباكستان من اوائل البلدان التي اعترفت رسمياً بتأسيس احداهما الاخرى.

وتابع: إن بلدي الجوار ارتبطا بعلاقات عريقة وتاريخية طيلة 75 عاماً.

واشار الى لقاء قادة باكستان بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في العام الماضي على هامش قمتي منظمتي شنغهاي وايكو، موضحاً: ان ايران وباكستان تربطهما اواصر متينة في المجالات الثقافية والتعليمية.

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