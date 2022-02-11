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رؤساء هذه الدول يهنئون رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

رؤساء هذه الدول يهنئون رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الأيرلندي "مايكل دي هيغينز" برقية تهنئة الى الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية الذي يصادف اليوم الوطني الايراني.

العالم - إيران

وهنأ رئيس أيرلندا ، "مايكل دي هيغينز" في رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، إيران شعبا وحكومة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية والعيد الوطني وتمنى له وللشعب الايراني المزيد من الصحة والنجاح.

كما هنأ رئيس البرلمان الأيرلندي "شان أوفاريل" في رسالة منفصلة الشعب الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني باليوم الوطني الايراني، معربا عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين وتمنى النجاح للشعب الايراني.

كما هنا رئيس بيلاروسيا "الكسندر لوكاشينكو" في رسالة إلى نظيره الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وأكد أن إيران ستتغلب على الصعوبات.

وشدد لوكاشينكو على أن موقف طهران الحازم بشأن ضمان السيادة، والعزم الراسخ على حماية خيار الشعب التاريخي، والالتزام بأفكار العدالة الاجتماعية سيساعد إيران في التغلب على الصعوبات بنجاح.

واكد على إقامة علاقات ودية وقوية تقوم على الثقة بين البلدين والتي تعتبر قيمة جدا وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

ودعا لوكاشينكو إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

وفي السياق، هنأ رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في رسالتين منفصلتين، بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وشدد على أن تطوير العلاقات الثنائية القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقة الودية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لجمهورية أرمينيا.

وقال باشينيان في الرسالة "يمكننا القول بارتياح أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي سجلت طريق التنمية المستدامة".

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