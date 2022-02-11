الكرملين: "بلومبرغ" حددت موعد هجوم روسيا على أوكرانيا

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وقال إن "نشر "بلومبرغ" الخاطئ عن بداية غزو روسيا لأوكرانيا يتحدث عن خطر التصريحات العدوانية من قبل الولايات المتحدة وعواصم الغرب، ويوضح كيف يمكن أن تؤدي مثل هذه الرسائل إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن "الإجراءات العسكرية الروسية يمكن أن تشمل استفزازا في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.. أو هجوما على العاصمة كييف، وأن أي تحرك يمكن أن فجر الثلاثاء المقبل".

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أن "التصريحات الغربية حول العدوان الروسي وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، تصريحات سخيفة وخطيرة في ذات الوقت".