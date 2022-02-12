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غوتيريش:" نراقب الوضع في ليبيا بعد اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة"

غوتيريش:
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يراقب عن كثب الموقف في ليبيا بعد اختيار البرلمان الليبي فتحي باشاغا، رئيس جديد للحكومة، داعيا جميع الأطراف إلى حفظ الاستقرار في البلاد.

العالم - ليبيا

وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش "يراقب عن كثب الوضع في ليبيا"، وأنه على علم بتصويت البرلمان، أمس، على تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس جديد للحكومة، داعيا جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى "مواصلة ضمان اتخاذ مثل تلك القرارات الحرجة بطريقة شفافة وتوافقية"، حسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

كما دعا غوتيريش، الأطراف الليبية إلى "مواصلة حفظ الاستقرار في ليبيا كأولوية أساسية"، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية للـ2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا للتصويت.

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