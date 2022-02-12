أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 12 فبراير 2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية بذكرى إنتصار الثورة الإسلامية .. أهداف الثورة تحقيق العدالة والحرية وصيانة الأخلاق

جمهوري اسلامي ..

إيران تشهد إحتفالات ومسيرات ضخمة بدخول الثورة الإسلامية عامها الرابع والأربعين

ابتكار ..

ملحمة مشاركة شعبية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية

سياست روز ..

حجم الميزان التجاري سيتجاوز الثمانية والتسعين دولار والأجدر بدول الجوار تجاهل الحظر

وطن امروز ..

صادرات إيران النفطية تتجاوز المليون برميل يوميا, وأوبك تقول إن إيران ستستعيد أسواقها

خراسان ..

سرقة علنية , بايدن يجمد أموالا أفغانية كغرامات لصالح أسر ضحايا هجمات 11 من سبتمبر

رسالت ..

في إنخفاض قياسي , تراجعت شعبية بايدن الى ما دون الأربعين بالمئة بأحدث إستطلاعات للرأي

جوان ..

تشتت وشروخ في الكونغرس إزاء تقرير روبرت مالي الخاص بمفاوضات فيينا

آفتاب يزد ..

أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا محذرة من إحتمال إندلاع حرب في أية لحظة

آرمان ملي ...

لافروف .. القوى الغربية تطالبنا بسحب قواتنا من أراض روسية

كيهان ..

فصائل فلسطينية تتعهد بالثأر لدماء الشهداء الفلسطينيين الثلاثة في نابلس من الكيان الصهيوني

مردم سالاري ..

الناطق بإسم البنتاغون يعرب عن قلق واشنطن من تعاظم قدرات حركة أنصار الله اليمنية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( ميزان القوى بات يميل لصالح القوات اليمنية ) .. الضربات الاستراتيجية التي توجهها القوات اليمنية المشتركة بالصواريخ البالستية والمسيرات لاهداف في العمق السعودي والاماراتي , باتت تحمل تحمل مؤشرات واضحة على تغير المعادلات الميداني لصالح صنعاء .وهو امر بات يثير قلق كبير بواشنطن.

إن مايحدث اليوم بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة على اليمن هو تغير موازين القوى لصالح القوات اليمنية بالكامل فاستنجاد الرياض وابو ظبي بامريكا والقوى الاوروبية وحتي بالكيان الصهيوني طلبا للدعم مقابل حركة انصار الله اليمنية واقع يجسد فشل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن .

وازاء ذلك حاول الرئيس الامريكي طمأنة ملك السعودية باتصال هاتفي بأن واشنطن ستعزز تعاونها وتنسيقها مع الرياض مقابل الصواريخ والمسيرات اليمنية , كما اطلق مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان تصريحات مشابهة .

ان الضربات اليمنية لاهداف في العمق السعودي والاماراتي تستهدف ردع العدوان والرد على غاراته الوحشية على المدن والقرى اليمنية , ولدفع قوى العدوان على وقف هذه الحرب الوحشية على اليمن .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (إستمرار المأزق السياسي بالعراق)..على الرغم من مرور نحو اربعة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية ما زال العراق يتخبد وسط خلافات حول انتخاب شخصية لتشكيل حكومة واخرى لمنصب رئاسة الجمهورية .

هناك خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشكيل أغلبية برلمانية وخلافات بين الحزبين الكرديين حول المنصب الرئاسي فالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني رشع وزير المال السابق هوشيار زيباري للمنصب الرئاسي رغم وجود مأخذ قانونية بشأنه , فيما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني للرئيس العراقي الحالي المنتهية ولايته برهم صالح لدورة رئاسية اخرى .

وفي مسار المزيد من التعقيدات ادى اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح هوشيار زيباري الى توتر علاقاته مع التيار الصدري ايضا وبالتالي الى اضعاف خيارات هذا التيار في تشكيل كتلة برلمانية كبرى بعد خلافاته مع الاطار التنسيقي .

سياست روز ..

في تعليقها الذي يحمل عنوان ( تكرار الإزدواجية )كتبت صحيفة سياست روز ... تحدث الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون عن عزم فرنسا على بناء اربعة عشر محطة نووية جديدة , قال انها في اطار نهضة كبرى في قطاع الطاقة النووية لانهاء الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة بالكامل بحلول عام 2050 , هذا جيد , الا ان ماكرون شدد على تعزيز قدرات فرنسا من القنابل والصواريخ النووية ايضا .

إن الإزدواجية الفرنسية تتجسد بتبجح ماكرون ببناء مفاعلات نووية وتعزيز الترسانة النووية ومحاولتهاعرقلة برنامج إيران النووي السلمي.

ماكرون برر بناء المزيد من المفاعلات النووية بانتاج الكهرباء ولحد من الاعتماد على النفط , وبرر زيادة انتاج القنابل الذرية بمكانة ودور فرنسا في العرالم على حدتعبيره , لكن فرنسا تنكر حق ايران في انتاج الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية ورغم ان ايران تخطط لانهاء اعتمادها على النفط لكونه مصدرا ناضبا للطاقة ولان استخدامه في انتاج مشتقات بتروكيمياوية وصناعية مختلفة يعود عليها بقيم مضافة باضعاف من قيمته كنفط خام للتصدير . كما تحاول فرنسا عرقلة برنامج ايران النووي رغم اهدافه السلمية وهي التي تتبجح بنفس الوقت بتقوية ترسانتها النووية.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقرير لها يحمل عنوان ( هل ستتحول موانئ وأبراج الإمارات لأهداف للمسيرات ).. اطلقت مجموعة عراقية تطلق على نفسها اسم " الوية الوعد الحق " تحذيرات جديدة للامارات. ولوحت هذه المجموعة التي سبق وان اعلنت سؤوليتها عن شن هجمات بالمسيرات على الامارات, باستهداف الموانئ والابراج هذه المرة ..

إن هذه التحذيرات تزامنت مع إعلان قائد القيادة المركزية الأمريكية عن عزم واشنطن على دعم الدفاع الجوي الإماراتي فالجنرال فرانك ماكنزي قال في مؤتمر صحفي بعد انتهاء زيارته لابو ظبي ان واشنطن ستعمل على دعم الامارات مقابل الصواريخ والمسيرات اليمنية . ان الوية الوعد الحق اكدت في تحذيراتها من انها ستواصل هجماتها على الامارات اذا ما واصلت الاخيرة الحرب على اليمن ولتدخلها بشؤون العراق الداخلية.

مردم سالاري ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها ( بايدن يحذر من حرب عالمية ).. بعد فشل المفاوضات بين مندوبين عن روسيا وفرنسا والمانيا في برلين في التوصل الى اطار لحل الازمة الاوكرانية دبلوماسيا تلبدت المزيد من السحب القاتمة في اجواء هذه الازمة واوروبا بشكل عام .

إن الغرب يطلق تحذيرات جديدة من قرب إجتياح روسي لأوكرانيا وموسكو دأبت على نفي وجود أية نوايا لغزو أوكرانيا وفي تطور بالغ الخطورة يعكس تصعيدا لفوبيا الغزو الروسي , دعا الرئيس الامريكي الرعايا الامريكيين لمغادرة اوكرانيا فورا وحذرا من حرب وشيكة قد تندلع في اية لحظة . بايدن حذر ايضا من ان اي احتكاك بين القوات الامريكية والروسية سيشعل نيران حربا عالمية ثالثة وذلك في معرض تبريره لعدم ارسال قوات امريكية لاوكرانيا .

ان الذي يحدث في الواقع هو تحدث جميع الاطراف المعنية عن الحلول الدبلوماسية وتحركها في نفس الوقت نحو خيارات الحرب .

جمهوري اسلامي..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن ( زيارة سرية لمسؤول صهيوني رفيع لأنقرة ) جاء فيه..ازاحت صحف بتل ابيب النقاب عن قيام مسؤول صهيوني كبير بزيارة سرية لانقرة الشهر الماضي , وحسب صحيفة " يديعوت احارونوت "قام مسؤول كبير في وزارة الخارجية " الإسرائيلية" بزيارة سرية لأنقرة وإلتقيه بالمستشار الأول للرئيس التركي وسط تعتيم كامل وجاء في التقرير ايضا ان المدير العام في وزارة خارجية الكيان الصهيوني " آلون اوشبيس" التقى في هذه الزيارة الشهر الماضي بالمستشار الاول للرئيس التركي رجب طيب اردوغان " ابراهيم قلين" وتركزت المباحثات حول جدول اعمال زيارة مقررة لرئيس الكيان الصهيوني لتركيا , وهي زيارة سبق وان اشار اليها الرئيس التركي نفسه.