السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لتفعيل التعاون العسكري بين البلدين..

وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان البحرية الباكستانية

وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان البحرية الباكستانية
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش  برئيس أركان البحرية الباكستانية محمد أمجد خان نيازي الذي يزور تونس حاليًا.

العالم - تونس

أكّد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، أهمية انفتاح بلاده على تفعيل التعاون العسكري مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لتطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلحة التونسية والباكستانية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازي، بحضور سفير باكستان بتونس طاهير حسين اندرابي، ورئيس أركان جيش البحر التونسي.

وفي السياق، عبّر سفير باكستان بتونس عن استعداد بلاده لإرساء التعاون في كافة المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

ديون تونس تهدّد اقتصادها.. ومخاوف من إفلاس وشيك

وزير الداخلية التونسي يلتقي بالسفير الفرنسي بحثا في التعاون الأمني بين البلدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسبب التصعيد في اوكرانيا.. الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط تقفز!

مساعد وزير الخارجية في فيينا للمشاركة في مفاوضات الغاء الحظر

لتفعيل التعاون العسكري بين البلدين.. وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان البحرية الباكستانية

صنعاء تكشف عن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى عبر الأمم المتحدة

"حميدتي" يدعو لحل أزمة السودان بالتوافق على خارطة طريق

الدور الوظيفي للنظام الخليفي.. تحويل البحرين الى ميناء "عسكري إسرائيلي"