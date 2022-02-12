وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان البحرية الباكستانية

العالم - تونس

أكّد وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، أهمية انفتاح بلاده على تفعيل التعاون العسكري مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لتطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلحة التونسية والباكستانية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازي، بحضور سفير باكستان بتونس طاهير حسين اندرابي، ورئيس أركان جيش البحر التونسي.

وفي السياق، عبّر سفير باكستان بتونس عن استعداد بلاده لإرساء التعاون في كافة المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.