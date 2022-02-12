السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الفتح مهنئا بذكرى انتصارها: روح الثورة الاسلامية تشكلت في العراق

الفتح مهنئا بذكرى انتصارها: روح الثورة الاسلامية تشكلت في العراق
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

هنأ تحالف الفتح، السبت، بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، مشيرا الى أن الثورة احدثت التحول السياسي والاجتماعي والفكري الكبير في وعي الشعوب العربية والاسلامية خصوصا وعي العراقيين بالثورة سيما وان روح الثورة تشكلت في العراق.

العالم-العراق

وقال التحالف في بيان، إنه "في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية نستعيد ايام الحرية والشهداء ولهيب الشارع وتفجر الوعي الرسالي وهو يتدفق اسلاما على الارض وروحا حسينية تتحرك بالثورة وخمينيا حكيما يقود الثورة من المنفى ويتزعم الملايين بصوته المحمدي الاصيل".

وأضاف البيان أنه "في هذه الثورة يتجلى الاخلاص رسالة للحرية وتسامى روح الله قيادة في الامة وكانت عودته المباركة من منفاه بداية عهد اسلامي جديد . ان الاسلام يقود الحياة وان الشريعة الاسلامية هي الحل"، مشيرا الى أنه "مع روح الله الموسوي تفجرت ثورات اسلامية في كل مكان ووصلت اهتزازات هذا المشروع الاسلامي الحضاري المقاوم الى اسرائيل وستبقى عبارة مناحيم بيكن التي قال فيها "ان انتصار الثورة الايرانية زلزال ستصلنا هزاته" درسا قاسيا لتل ابيب بظهور المارد الاسلامي الخميني نصيرا للشعب الفلسطيني ومحورا لحرية بيت الاقصى".

وتابع، "في ذكرى انتصار ثورة الاسلام في ايران ندرك عظمة الانجاز وسمو الافكار الحضارية التي تجلت في عشرة الفجر المباركة وتحولت دولة يقودها الاسلام ويحدوها الامل في انتصار ثورة المحرومين والمستضعفين في العالم وقد كان من اهم اهداف الثورة تأسيسها لنصرة المحرومين والثوار وحركات المقاومة عن عالم الاستكبار والهيمنة الاستكبارية وكان الامام الخميني الزعيم المؤسس والقائد الكبير والامل الذي مهد الطريق اللاحب لقيام محور المقاومة والانسان والعدالة والحرية والمساواة الاجتماعية" .

ولفت البيان إلى أنه "في عشرة الفجر المباركة حدث التحول السياسي والاجتماعي والفكري الكبير في وعي الشعوب العربية والاسلامية خصوصا وعي العراقيين بالثورة سيما وان روح الثورة تشكلت في العراق حين قاد الامام الخميني منذ العام 1963 نضال الشعب الايراني من النجف وكان الكاسيت وصوت الامام وخلايا الثورة ومسيرات الملايين هي الشاهد على كبرياء الاسلام ومشروعه ورسالته وقدرته على قيادة الحياة".

وقدم التحالف "التهاني والتبريكات لقائد الثورة الاسلامية والقيادة السياسية والشعب الايراني العزيز بهذا الانتصار الاسلامي الكبير ونشعر ان الثورة لازالت حية في النفوس وارواح الثوار والمجاهدين والاحرار"، موجها التحية "لروح الله الموسوي الخميني قائدا ومرشدا ودليلا وعينا على مشروع الاسلام المعاصر ودولته الاسلامية ولقائد الثورة وقيادتها السياسية وهي تقود مشروع الممانعة باخلاص وحزم وبسالة وللشعب الايراني العزيز وهو يقف على خطوط الثورة ويحمي الانجاز الاسلامي الكبير مثلما يقف الى جانب الشعوب العربية والاسلامية ومحورها المقاوم الممانع".

روابط ذات صلة

رؤساء هذه الدول يهنئون رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أنقرة تهنئ طهران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

باكستان تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هذا ما جاء في البيان الختامي لمسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما سر استمرارية الثورة الاسلامية؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

الحشد يعثر على 17 صاروخا "نمساويا" ومقذوفات في الأنبار

العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة

العراق يطلب من رعاياه مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

رئيس كتلة بدر النيابية يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران