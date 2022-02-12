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رئيس كتلة بدر النيابية يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران

رئيس كتلة بدر النيابية يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس كتلة بدر فی البرلمان العراقی، مهدي تقي الآمرلي، اليوم السبت، بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.

العالم-العراق

وقال آمرلي في بيان اننا “نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة والتي فجرها الامام الراحل روح الله الخميني رض”.

واضاف إن “هذه الثورة قدمت آلاف الشهداء وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل الحرية والعدالة ومحاربة الظلم ونتمنى للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي وشعب إيران مزيدا من التقدم والنجاح وان يجعل كيد الأعداء يرد إلى نحورهم” .

وتابع “ما أحوج دول المنطقة إلى التعاون والمحاورة في سبيل مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

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