الاحتلال: "حماس" كثفت بناء الأنفاق الهجومية لإفشال الجدار الإلكتروني

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل موقع "واللاه" عن مصدر عسكري في جيش الاحتلال قوله إن "مخطط حماس يقضي بحفر أنفاق هجومية تصل إلى الجدار لتمكين عناصر الحركة من تسلقه أو تفجيره والتسلل بعد ذلك إلى عمق إسرائيل".

ولم يستبعد المصدر أن يكون الهدف من حفر بعض الأنفاق هو "اختبار مستوى كفاءة وفاعلية الجدار الإلكتروني"؛ واصفا نمط المواجهة بين "حماس" وجيش الاحتلال على الجدار بأنه يشبه "لعبة القط والفأر".

وادعى المصدر أن جيش الاحتلال اكتشف أكثر من عشرة أنفاق هجومية حفرتها حركة حماس أثناء بنائه الجدار تحت الأرض على طول الحدود؛ مشيرا إلى أن الحركة "لم تتراجع عن محاولاتها بناء المزيد من الأنفاق".

وتوقع المصدر أن تلجأ حركة حماس إلى ابتكار المزيد من صور التهديد الجديدة ضد الإحتلال في حال اقتنعت بأنه لا يمكن تجاوز الجدار الإلكتروني.

وأشار الموقع إلى أن ناشطين من "حماس" تمكنوا الأربعاء الماضي من تجاوز الجدار الحدودي وأحرقوا مركبة "هندسية" يستخدمها جيش الاحتلال في الكشف عن محاولات مبكرة لحفر أنفاق.