العراق يعزز قدرات جيشه بشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "هناك خططاً لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش حاليا يستخدم دبابات أبرامز الأمريكية ودبابات "تي 90" الروسية".

وأوضح أن "العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة".

وفي السياق، نقلت الوكالة العراقية عن موقع "Defense News"، أن "العراق يسعى للحصول على مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات من دون طيار ومدفعية".

وأضاف أن "فرنسا عرضت بيع 20 طائرة من دون طيار(مسيرة)، عرضت باكستان أيضاً بيع 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع العراقية لا تزال تدرس العروض.