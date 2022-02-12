يوم التأسيس السعودي المزيف..ودمار شامل يجتاح جدة

العالم – المحميات

ويبحث البرنامج في قصة الانفجار الذي هز مدينة أبو ظبي الاماراتية والذي تحدثت عنه الكثير من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه سلسلة من الانفجارات وليس انفجارا واحدا، حيث قالت السلطات الاماراتية على أنه انفجار غاز، وغرد علي النسي على التويتر قائلا ان :"لون لهب الانفجار برتقالي في حين ان لون لهب انفجار الغاز غالبا أزرق أو اصفر فاتح".

ويلقي برنامج"المحميات" الضوء على فكرة"يوم التأسيس" الذي خرج به النظام السعودي والذي يختلف عن اليوم الوطني، حيث انّ يوم التأسيس السّعودي هو أحد الأيّام الرّسميّة للاحتفال في السّعوديّة، وقد جرى اعتماده استنادًا على أنّه تاريخ تأسيس الدولة السعوديّة للمرّة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، والتي كانت عاصمتها الدرعيّة، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار المَرسوم المَلكي الذي تمّ من خلاله اعتماد تاريخ الـ22 من شباط/ فبراير إجازة رسمية للاحتفال في المملكة.

كما يتناول البرنامج موضوع استمرار السلطات السعودية في عمليات الهدم في مدينة جدا والتي تظهر وكأن دمارا شاملا ناجما عن حرب نووية المت بالمدينة حيث قامت السلطات بهدم المباني السليمة فيها كما دمرت مدائن الفهد بدون سبب، وودع الاهالي بحزن منازلهم في تلك المدينة كما تم قطع الارزاق في اسواق جدة.

كما يناقش البرنامج قصة تصاعد التوتر بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ ، وذلك بعد تصريحات للممثل المصري في أحد البرامج التلفزيونية كشف فيها عن رفضه لعرض مسرحي في الرياض بملايين الدولارات.

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