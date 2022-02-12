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أحمد بحر يهنئ إيران بمناسبة ذكرى إنتصارة الثورة الإسلامية

أحمد بحر يهنئ إيران بمناسبة ذكرى إنتصارة الثورة الإسلامية
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الجمهورية الإسلامية في إيران رئاسةً وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، من خلال برقية بعثها إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

العالم - فلسطين

وقال بحر في رسالته: "نحن إذ نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة لتثمين الدور التاريخي المُشرّف للجمهورية الإيرانية الشقيقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كما نشيد بمُساندة إيران الشقيقة قيادةً وشعبًا لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بحر عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

وأضاف: "كما نشيد بمُساندة إيران الشقيقة قيادةً وشعبًا لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ونصرة قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بحر عمق العلاقة الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والإيراني، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الشقيقة، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

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