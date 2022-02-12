السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-02-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-02-2022

متظاهرون أفغان يدينون قرار بايدن مصادرة 3.5 مليارات دولار من الأصول الأفغانية

الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا مع الحكومة

الإنتهاكات ضد الأسرى..هل حان وقت إنتفاضة شاملة؟

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

14 فبراير2011 ..ذكرى انطلاق الحراك الشعبي في البحرين