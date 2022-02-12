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سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي الغنوشي وشخصيات حزبية بتونس

سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي الغنوشي وشخصيات حزبية بتونس
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر موثوقة  أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو التقى برئيس البرلمان راشد الغنوشي.

العالم - تونس

كما أفادت نفس المصادر بأن السفير التقى عدة شخصيات حزبية بارزة ووطنية.

ونقلا عن نفس المصادر فإن وفدا برلمانيا يتكون تقريبا من 15 عضوا سيكون في تونس قريبا، لمتابعة الأوضاع في البلاد عن كثب.

وعبر السفير خلال لقاء جمعه براشد الغنوشي وثلة من الشخصيات عن شرف الوفد المرتقب قدومه لتونس لحضور أول جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو أو عن بعد إن تعذر الأمر.

وكان الرئيس قيس سعيد قد جمد جميع اختصاصات البرلمان منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي.

ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة عامة بعد الإجراءات الاستثنائية إلا مرة واحدة وعن بعد بمشاركة 90 نائبا وذلك خلال ذكرى المصادقة على الدستور، في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتعاني تونس من أزمة سياسية مركبة شملت حتى القطاع الاقتصادي الذي يعرف تدهورا كبيرا وأزمة اجتماعية خانقة.

وشملت الأزمة أيضا السلطة القضائية حيث أعلن الرئيس حله للمجلس الأعلى للقضاء، وغلق مقره في مقابل ذلك رفضت كل الهياكل القضائية قرار الحل ونفذت إضرابا عن العمل بيومين، فيما اجتمع القضاة السبت بالعاصمة لتحديد خطواتهم التصعيدية القادمة.

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