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اختطاف 5 موظفين أمميين في اليمن

اختطاف 5 موظفين أمميين في اليمن
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون محليون في جنوب اليمن إن عناصر يرجح أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، خطفوا خمسة من موظفي الأمم المتحدة في الجنوب.

العالم-الیمن

وأضاف المسؤولون أن "الموظفين خطفوا في محافظة أبين جنوبا في وقت متأخر من يوم الجمعة ونقلوا إلى مكان مجهول"، مشيرين إلى أن بين الختطفين أربعة يمنيين وأجنبيا.

وردا على سؤال حول عملية الاختطاف، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نحن على علم بهذه القضية ولكن لأسباب واضحة لا نعلق".

وقال زعماء قبليون إنهم يتفاوضون مع الخاطفين لتأمين إطلاق سراح الموظفين. وأشاروا إلى أن الخاطفين طالبوا بفدية وإطلاق سراح بعض الإرهابيين الذين سجنتهم الحكومة المعترف بها دوليا.

وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي يسيطر على جزء كبير من جنوبي اليمن وعلى خلاف مع الحكومة اليمنية، عمليات الاختطاف ووصفها بأنها "عملية إرهابية".

وأكدت الحكومة اليمنية أن الموظفين في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة اختطفوا من قبل مسلحين مجهولين، مضيفة أنها تعمل على تأمين إطلاق سراحهم.

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