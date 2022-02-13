أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 13 فبراير 2022

ايران ..

- فشل ضغوط الحد الأقصى.. زيادة الصادرات والعائدات النفطية, وإعتراف المسؤولين الأمريكيين بالإحباط

جام جم ..

- روسيا أم أوكرانيا , من الذي سيضغط على الزناد أولا . ؟

سياست روز ..

- مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تدخل مرحلة حساسة وحاسمة

وطن امروز ..

- وزارة الخارجية البحرينية تعترف بتعيين النظام الخليفي ضابطا صهيونيا بمنصب رسمي وبإقامته بالمنامة

آفتاب يزد ..

- حكومة طالبان تتهم إدارة بايدن بسرقة أموال أفغانية مجمدة في البنوك الأمريكية

ابرار ..

- تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن جرائم مروعة لايمكن تصورها في إقليم تيغراي باثيوبيا

ابتكار ..

- حركة حماس تشجب فرض قيود على عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

اطلاعات ..

- الغرب يبدأ عدا عكسيا بشأن هجوم روسي على أوكرانيا

جوان ..

- قائد القوة البرية للجيش .. لن نسمح لأحد بتهديد أمن ومصالح ايران الوطنية

كيهان ..

- مؤشرات حول عودة الأزمة السياسية في لبنان, ونجيب ميقاتي يهدد بالإستقالة

رسالت ..

- لافروف يحذر بالرد بشكل حازم على حزمة العقوبات التي اعدتها بريطانيا ضد روسيا

خراسان ..

- ماكرون يتحدث عن نهضة بمجال الطاقة النووية بفرنسا وتعزيز ترسانتها من القنابل النووية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( لم یخطئ الأمريكيون هذه المرة) .. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي صرح مؤخرا بان التجربة الايرانية الاخيرة على صاروخ "خيبر شكن" تحمل ما هو ابعد من مجرد رسالة , فالتجربة تهديد مباشر لمصالح امريكا ولمواقع قواتها في المنطقة, وحسب كيربي. وما قاله لا يتنافى مع الواقع ابدا فاجراء ايران لهذه التجربة على صاروخ مثل " خيبر شكن " او محطم خيبر له قدرة تدميرية رهيبة ودقة عالية وبعيد المدى , ليس رسالة بل انذار جدي يقول.. ( إن حقبة صبر إيران الإستراتيجي إزاء التهديدات من قبل أمريكا وحلفائها بالمنطقة قد إنتهت بالفعل ).

وكان الاجدر بالامريكيين واذا ماكانوا لايرغبون في مواجهة هذا الحزم الايراني ان يحذروا الكيان الصهيوني من مغبة مواصلة تهديداته لايران والمنشآت النووية الايرانية . نعم التجربة الصاروخية الايرانية الاخيرة انذار صريح ومباشر من قبل ايران بالرد على اية تهديدات بشكل مدمر ومن ان بلادنا لن تتردد لحظة في ذلك, وعلى الديمقراطيين والجمهوريين بواشنطن اعادة النظر في حساباتهم .

خراسان ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( هل ستشهد أوكرانيا إندلاع حرب ؟) .. روسيا اكملت حصارها برا وبحرا لاوكرانيا , وكل المؤشرات تدل على احتمال اندلاع حرب, وجاءت تحذيرات بايدن من ان الحرب وشيكة وقد تبدا هذا الاسبوع لتوحي بان الحرب ستقع لامحالة . ولكن.. ( الإحتمال الأكبر رغم كل هذه المؤشرات الخطيرة هو أن روسيا تستعرض عضلاتها بالوقوف على حافة الحرب للضغط على الناتو ) وبعبارة اخرى روسيا اكدت مرارا بانها لا تخطط لمهاجمة اوكرانيا رغم قدرتها الفائقة على ذلك , وهذا يعني بأن حشودها الضخمة تاكيد لحلف الناتو على عزمها مواجهة اي توسع غربي نحو حدودها .

ان روسيا تغامر بالوقوف عمليا على حافة الحرب بالازمة الاوكرانية لتفادي ما هو اخطر من مجرد اكتساح لاوكرانيا , فانضمام الاخيرة لعضوية الناتو يعني اقتراب الصواريخ النووية الغربية من موسكو نفسها والتي لا تبعد سوى خمسمائة كيلومترا عن الحدود الاوكرانية ,.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( قطاع طرق بلباس عصري).. قرار الرئيس الامريكي بمصادرة اموال افغانية مجمدة بالبنوك الامريكية , نوع جديد من القرصنة ونوع جديد من سرقات قطاع الطرق التي حفل تاريخ امريكا بهم وحسب ما صورته السينما الامريكية نفسها. ( إن بايدن حاول إخفاء سرقة الأموال الأفغانية بذريعة تخصيص نصفها كغرامات لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر) وتخصيص النصف الاخر من الاموال الافغانية البالغة سبعة مليارات دولار كمعونات انسانية للشعب الافغاني على حد تعبيره. وهذا يعني ببساطة ان امريكا لن تعيد هذه الاموال لافغانستان .

ان بايدن تصرف وكأن هذه الاموال امريكية ملك للشعب الافغاني وبغض النظر عمن يحكم بكابول . وهذه هي ليست المرة الاولى التي تعمد فيها امريكا الى تجميد ومصادرة اموال بلدان اخرى بذرائع خلافات سياسية او بسبب رفض هذه البلدان للاملاءات الامريكية.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشان التونسي في مقالها ( تونس في طريق العودة للوراء ؟).. تونس ليست على ما يرام ابدا , والاوضاع فيها تسير من سيئ نحو الاسوء منذ قرار الرئيس قيس سعيد قبل اشهر بحل الحكومة وبتجميد البرلمان وهو قرار اكمله مؤخرا بحل المجلس الاعلى للقضاء ايضا . ( إن الرئيس التونسي حصر السطات الثلاث بيده متذرعا بوقفه العملية الديمقراطية للحيلولة دون عودة الديكتاتورية الى تونس ) ان الرئيس التونسي استغل اجواء الاستياء الشعبي من الغلاء وضعف الحكومة ووجود هواجس من نوايا حركة النهضة الاخوانية الميول , لقلب المعادلات الداخلية عبر تلك القرارات التي تعني وقف العملية الديمقراطية بذريعة تفادي خطر الديكتاتورية وذلك في مزيد من التشكيك بميول واهداف حركة النهضة . وفي كل الاحوال يعتمد قيس سعيد في توجهاته لاحكام قبضته على السلطة, على المؤسسة العسكرية , الا ان اجواء عدم الاستقرار وتفجر مظاهرات واعمال عنف قد تدفع الجيش للتحرك الامر الذي سيضع تونس وتجربتها الديمقراطية ومكتسبات ثورتها في مهب الريح .

آرمان ملي ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة آرمان ملي في افتتاحيتها (خطر إندلاع حرب بأوكرانيا جدي تماما )... الامور باتت تتجه نحو نقطة الغليان والانفجار على صعيد الازمة الاوكرانية .. فهناك حشود روسية ضخمة وانتشار عسكري لقوات حلف الناتو حول اوكرانيا وعمليات تسليح مكثفة للجيش الاوكراني من قبل الناتو , وكل شيئ بات يدل على قرب اندلاع حرب لدى وقوع اقل احتكاك ميداني واي تحرك انطلاقا من خطأ في الحسابات. ( إن الرادع الوحيد الذي قد يحول دون إندلاع حرب بأوكرانيا هو خوف كل الأطراف من الإنزلاق نحو حرب عالمية) حرب قد لا تبقى تقليدية بالضرورة بل تنجر لحرب نووية . ومثل هذا الرادع قد يعزز الخيارات الدبلوماسية لصالح اهتمام اوروبي جدي بهواجس روسيا وبمخاوفها الامنية باوروبا في ظل مشاريع الناتو بالتوسع نحو الشرق اي نحو الحدود والاراضي الروسية .