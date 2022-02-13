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الكويت تدرس تخفيف قيود كورونا

الكويت تدرس تخفيف قيود كورونا
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تدرس السلطات الكويتية جملة من التوصيات لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا والمتحور "أوميكرون".

العالم - الکویت

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر حكومية، أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ستدرس في اجتماعها المرتقب اليوم الأحد، تخفيف تدابير كورونا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة سوف تتريث في عودة الحياة الطبيعية، بحيث يكون تخفيف القيود تدريجياً، رغم انحسار موجة "أوميكرون" وانخفاض أعداد الإصابات بالفيروس التاجي، إضافة إلى تعزيز المناعة المجتمعية.

ومن بين أبرز التوصيات المطروحة؛ عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%.

ولفتت إلى أن التخلي عن الكمامة وعودة التجمعات والمناسبات في الأماكن المغلقة سيكونان وفق دراسة الوضع الوبائي.

وأشارت إلى أن السماح بعدم لبس الكمامات في الأماكن المفتوحة يعد قراراً أسهل من السماح بعودة الأعراس والحفلات.

وقبل ثلاثة أيام قالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن الحكومة تتجه إلى تخفيض مدة الحجر إلى 5 أيام لمصابي كورونا و7 أيام للمخالطين، والسماح لغير المحصنين بالسفر للدول التي لا تشترط التطعيم.

وكشفت كذلك أن اللجنة الوزارية ستبحث تصوراً بشأن الجرعة التنشيطية، وجعلها اختيارية لمن يريد من المحصنين.

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